Guerre en Ukraine: le groupe russe Wagner revendique la prise d'une localité près de Bakhmout

À lire aussi

Depuis plus de six mois, le groupe Wagner et l'armée russe tentent de capturer Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, une ville à l'importance stratégique contestée mais qui a gagné une grande importance symbolique du fait de la durée des combats et des lourdes pertes qu'y ont essuyées les deux camps.

Les forces russes tentent depuis plusieurs semaines d'encercler Bakhmout et ont réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes.

Si la prise de Berkhivka par Wagner était confirmée, cela signifierait que les forces russes ont commencé à refermer par le nord la tenaille dans laquelle elles essaient d'enfermer Bakhmout.

La semaine dernière, les forces russes avaient déjà revendiqué la prise de la localité de Paraskoviïvka, à l'entrée nord de Bakhmout, près de deux axes routiers. Berkhivka se situe au sud-ouest de Paraskoviïvka.

Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour Bakhmout et y a subi de lourdes pertes, de l'aveu même de M. Prigojine.

De vives tensions sont apparues ces dernières semaines entre le groupe paramilitaire et l'armée russe, M. Prigojine accusant cette dernière de ne pas lui fournir les munitions dont il a besoin.