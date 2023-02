Un an de guerre en Ukraine : 2023 sera l'année de la victoire, selon Zelensky (DIRECT)

Un an plus tard, des villes ukrainiennes ont été réduites en champs de ruines, une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun plus de 150.000 tués ou blessés, selon des estimations occidentales.

Le président Volodymyr Zelensky est attendu avec une conférence de presse, tandis que des cérémonies locales sont prévues notamment à Boutcha, en banlieue de Kiev, théâtre d'un massacre de civils imputé aux troupes russes.

Les dernières informations en direct :

8h06 : Zelensky salue la bravoure de l'armée ukrainienne dans une vidéo

Dans une vidéo postée ce vendredi sur Twitter, le président ukrainien salue la résistance de son peuple face à l'invasion russe. "Ne pas fuir, mais faire face (...) Ce fut une année de douleur, de chagrin, de foi et d'unité. Et cette année, nous sommes restés invincibles. Nous savons que 2023 sera l'année de notre victoire !", a-t-il écrit.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023

8h00 : le groupe russe Wagner revendique la prise d'une localité près de Bakhmout

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a affirmé vendredi que ses troupes avaient pris la localité ukrainienne de Berkhivka, juste au nord de Bakhmout, une ville clé que Moscou cherche à conquérir depuis plusieurs mois.

Le village de Berkhivka, appelé Berkhovka en russe, "est entièrement sous notre contrôle. Les unités de Wagner contrôlent l'intégralité de Berkhovka", a déclaré Evguéni Prigojine dans un bref communiqué publié par son service de presse.

L'AFP n'a pas pu vérifier de source indépendante cette affirmation qui intervient un an jour pour jour après le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine.

Si la prise de Berkhivka par Wagner était confirmée, cela signifierait que les forces russes ont commencé à refermer par le nord la tenaille dans laquelle elles essaient d'enfermer Bakhmout.

La semaine dernière, les forces russes avaient déjà revendiqué la prise de la localité de Paraskoviïvka, à l'entrée nord de Bakhmout, près de deux axes routiers. Berkhivka se situe au sud-ouest de Paraskoviïvka.

Le groupe Wagner est en première ligne dans la bataille pour Bakhmout et y a subi de lourdes pertes, de l'aveu même de M. Prigojine.

De vives tensions sont apparues ces dernières semaines entre le groupe paramilitaire et l'armée russe, M. Prigojine accusant cette dernière de ne pas lui fournir les munitions dont il a besoin.

7h30 : Washington annonce une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars à l'Ukraine

Washington va verser une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, d'un montant de 2 milliards de dollars, un an jour pour jour après le début de l'invasion russe, a annoncé jeudi un haut responsable américain. "Les Etats-Unis annoncent aujourd'hui 2 milliards d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine", a indiqué sur CNN le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Il n'a pas donné le détail de ces nouvelles livraisons.

Le haut responsable, qui a accompagné Joe Biden lors d'une visite surprise à Kiev cette semaine, a ajouté que l'administration américaine se demande en permanence comment "donner à l'Ukraine les outils nécessaires à sa victoire".

Il a noté que le président américain a, lors de sa visite, annoncé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelenzky "plus d'artillerie, plus de munitions, plus d'Himars", en plus de précédentes promesses américaines de livrer davantage de véhicules blindés et, plus tard, de tanks.

Le système Himars (High Mobility Artillery Rocket System), fabriqué par le géant américain Lockheed Martin, est un lance-roquettes monté sur des blindés légers, déjà utilisé avec efficacité par les forces ukrainiennes.

7h : Pékin appelle au dialogue, rejette tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine

Le gouvernement chinois a appelé la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue et rejeté tout recours à l'arme nucléaire, dans un document en 12 points publié vendredi, un an après le début du conflit. "Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible", estime le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le ministère affirme aussi que "l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée", alors que le président russe Vladimir Poutine a brandi cette menace.

"L'arme nucléaire ne doit pas être utilisée et il ne faut pas se livrer à une guerre nucléaire. Il faut s'opposer à la menace ou au recours à l'arme nucléaire", stipule le document intitulé "Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne".

La Chine demande par ailleurs aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils.

"Les parties (impliquées) dans le conflit doivent se conformer strictement au droit humanitaire international, éviter d'attaquer des civils ou des bâtiments civils", souligne le ministère.

Cette guerre constitue un dossier délicat pour Pékin, en raison de ses forts liens diplomatiques et économiques depuis plusieurs années avec Moscou, consolidés par l'intérêt commun de faire contrepoids à Washington.

La Chine s'était dite mardi "très inquiète" du conflit qui "s'intensifie et devient même hors de contrôle".

Officiellement neutre, la Chine appelle à respecter la souveraineté des Etats, y compris de l'Ukraine, tout en exhortant la communauté internationale à prendre en compte les préoccupations de Moscou en matière de sécurité.