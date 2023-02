Magré la guerre en Ukraine, l'UE achète toujours du combustible nucléaire russe, regrette Greenpeace

À lire aussi

Rosatom supervise le programme d'armement nucléaire de la Russie et vend du combustible et des services nucléaires dans le monde entier, y compris à de nombreux pays européens, de la Hongrie à la France, explique Greenpeace. "La Hongrie est le pays qui s'oppose le plus aux sanctions, car le gouvernement dépend de Rosatom pour la construction de sa nouvelle centrale Paks II, mais d'autres pays qui dépendent de Rosatom pour leur industrie nucléaire se sont opposés aux sanctions par le passé, notamment la France, la Bulgarie et la Slovaquie", ajoute l'ONG.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a pourtant demandé à plusieurs reprises à l'UE de sanctionner l'industrie nucléaire russe et, plus récemment, les dirigeants de Rosatom, poursuit Greenpeace, concluant que la Commission européenne a exclu cette possibilité après la résistance de plusieurs gouvernements de l'UE possédant une industrie nucléaire nationale.