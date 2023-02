Affaire Pierre Palmade: une commune décide de déprogrammer une pièce écrite par l'humoriste

La décision de déprogrammer la pièce culte "Ils s’aiment !", avec Michèle Laroque et écrite en 1996 avec Muriel Robin, a été prise à l’unanimité du bureau municipal, a expliqué Michel Liebgott.

Dans une interview donnée auprès de nos confrères de BFMTV, le maire de Fameck assure que "ça pouvait faire polémique, y compris au sein de notre population". Il précise qu’une campagne de publicité a été faite autour de cette pièce. "On s’est dit que lors de la soirée, ce serait peut-être difficile pour les spectateurs d’applaudir lorsqu’on présenterait l’auteur de la pièce à la fin", estime le maire.

Il poursuit: "Nous avons ici et là des gens qui s’adonnent à la vente de stupéfiants. On ne peut pas avoir deux discours: on ne peut pas les combattre sur le terrain et de l’autre côté, indirectement, faire de la publicité à quelqu’un qui s’est comporté de façon délictuelle".

Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne avant de prendre le volant le jour de l'accident. Il avait été contrôlé positif à la suite des événements.