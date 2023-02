Les raisons pour lesquelles la justice a décidé de placer Pierre Palmade en détention

Dans l'attente de son procès, Pierre Palmade va être placé en détention provisoire. C'est ce que la cour d'appel de Paris a décidé ce lundi, suivant le parquet général, qui avait requis la détention de l'humoriste lorsqu'il avait été mis en examen pour homicide et blessures involontaires après le grave accident de voiture qu'il a provoqué le 10 février. Pour rappel, un homme et son fils de six ans ont été grièvement blessés, et une troisième victime, la belle-soeur de l'homme, a perdu le bébé qu'elle attendait, suite à l'accident.