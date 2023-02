Lors de ce gravissime accident, il avait tué le fœtus d'une femme et blessé le reste des passagers. Parmi eux, un petit garçon de six ans qui est tombé dans le coma après la collision. Six jours après le choc, il en était sorti mais avait la mâchoire cassée, des difficultés à parler, boire et s'alimenter. Seule éclaircie, il pouvait encore bouger ses bras et ses pieds et l'enfant était seulement capable de prononcer des phrases très courtes. Ce lundi, soit plus de deux semaines après le choc, l'enfant est sorti de l'hôpital Necker, d'après BFM TV.

Apparu sur BFM TV ce dimanche, l'avocat de la famille, Mourad Battikh, a expliqué que le garçon de six ans gardera des séquelles à vie de son accident. "Il ne peut pas se nourrir, il a une sonde pour se nourrir, il est dans un état très très compliqué", avait-il expliqué. "Il va y avoir très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale."

De son côté, Pierre Palmade va rester à l'hôpital aussi longtemps que les médecins estiment que son état le justifie. Lorsqu'il sera physiquement apte, une nouvelle évaluation de sa santé sera effectuée. Elle déterminera s'il peut aller en détention ordinaire (avec certains types de soin) ou s'il doit aller en établissement spécialisé, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.