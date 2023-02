"Déconcentré par un SMS", "Une injection 30 minutes avant l’accident": on en sait plus sur les circonstances de l’accident de Pierre Palmade

Pierre Palmade a avoué et confirmé que ça faisait trois jours qu’il consommait de la drogue sans dormir. Selon des déclarations faites à BFMTV par des passagers présents dans le véhicule, Pierre Palmade aurait consommé "environ 8 injections de 3-MMC entre 12h et le moment de l’accident, la dernière injection étant survenue 30 minutes avant le drame". Toujours selon ces mêmes témoins, l’humoriste aurait également consommé de la cocaïne en faible quantité et deux verres de Get 27.

À lire aussi

L’un des passagers a fourni des informations sur les faits qui ont causé l’accident. Peu avant le crash, Pierre Palmade aurait été distrait après avoir reçu un SMS, en demandant à l’un de ses amis de lire à haute voix. Après avoir reçu ce SMS, l’humoriste aurait dévié de sa trajectoire et serait allé percuter une voiture faisant trois victimes.

Il a été aussi révélé que c’est Pierre Palmade lui-même qui aurait demandé à ses deux “sex-friends” de quitter la voiture après l’accident.