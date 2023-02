Des hôpitaux sont évacués à Istanbul à cause des tremblements de terre

L'hôpital universitaire Cerrahpa?a sera également évacué, a-t-il ajouté. La clinique a déclaré la veille que ces bâtiments avaient été à nouveau examinés pour des raisons de sécurité après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud-est de la Turquie le 6 février. Une grande partie du complexe hospitalier n'a pas satisfait aux prérequis, de sorte que les opérations ne pouvaient pas se poursuivre, ont affirmé les responsables de l'hôpital.

Parmi les infrastructures endommagées, les inspecteurs ont relevé les 800 lits de médecine interne et de chirurgie, les 32 salles d'opération ainsi que des salles de soins intensifs et de dialyse. Au total, 105.000 mètres carrés de locaux ne pouvaient plus être utilisés. Le séisme a coûté la vie à 44.218 personnes rien qu'en Turquie, selon son agence de gestion des catastrophes, l'AFAD tandis qu'en Syrie voisine, 5.900 décès ont été signalés jusqu'à présent. Près de 29 millions de citoyens dans les deux pays ont été impactées par la catastrophe.