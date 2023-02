"Je suis un chic type mais dangereux à cause de la drogue": voici ce que Pierre Palmade a révélé aux enquêteurs

Ce mardi, BFM TV a mis la main sur certaines parties des auditions de l'humoriste. Selon le média, il reconnaît avoir été en compagnie de "deux amis de bringues" devenus "des sexfriends" au moment des faits. "J’ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants", a-t-il également admis.

Comme sa soeur qui s'était exprimée en son nom, il a exprimé sa "honte". De plus, il a juré vouloir cesser toute consommation de stupéfiants. "Je suis dangereux à cause de la drogue, je suis un chic type, je suis quelqu’un de bien", a-t-il aussi surenchéri. "Il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie."

Ce n'est pas la première fois que Pierre Palmade exprime sa volonté d'en finir avec son addiction. Aux enquêteurs, il a d'ailleurs reconnu avoir "lâché l'affaire" il y a environ un an. "Il était depuis lors suivi en addictologie", écrit BFM TV.

En pleine descente aux enfers, il a précisé qu'il avait découvert il y a deux ans la 3-MMC. Il s'agit d'une drogue de synthèse faisant partie de la famille des cathinones, aux effets proches de la cocaïne. "Je ne parviens plus à travailler à cause de ça", a-t-il ajouté. Selon lui, ses revenus, ses droits d'auteur qui s'élève à 5000 euros par mois, ne permettrait d'ailleurs plus de couvrir son train de vie qu'il estime à 6000 euros par mois.

BFM a également mis la main sur les analyses toxicologiques. Comme attendu, elles sont accablantes et démontrent l'ampleur de la consommation de Pierre Palmade. Les examens démontrent qu'il avait bel et bien pris de la cocaïne ainsi que la présence de drogues de synthèse dans son organisme peu avant l'accident.

L'artiste n'a pas demandé de contre-expertise et a admis qu'il n'avait pas dormi pendant trois jours tout en consommant des stupéfiants. Il a assuré que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de choses mais qu'il ne faisait cela que "très rarement".