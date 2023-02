L’affaire Pierre Palmade bascule : l’enfant serait né vivant et viable, quelles conséquences pour l’humoriste ?

À lire aussi

Une nouvelle qui pourrait avoir de lourdes conséquences juridiques. Si cette information est avérée, “la qualification d’homicide involontaire peut être retenue contre Pierre Palmade”, précise le média. Selon les différents examens, l’enfant est décédé à cause de l’accident provoqué par Pierre Palmade le 10 février dernier. “L’examen médical établit que l’enfant est bien né vivant et viable à 22h18, le soir de l’accident. Son décès a été déclaré une demi-heure plus tard, à 22h51 dans un contexte d’accident de la voie publique.”

Quelles conséquences ?

Le 17 février dernier, le procureur de la République de Melun avait déclaré que “l’autopsie réalisée n’a pas permis d’établir si cet enfant était né vivant. Une expertise complémentaire va être ordonnée sur ce point.” Cette deuxième serait donc accablante.

Si la qualification d’homicide involontaire est maintenue avec les accusations de blessures involontaires par conducteur sous l’emprise de stupéfiants, Pierre Palmade risque jusqu’à dix ans de prison. D’autant plus que l’artiste se trouve dans un état de récidive. En 2019, le parquet de Melun avait annoncé dans un communiqué de presse qu’il avait “été condamné pour acquisition de stupéfiants”.

Ce qui signifie qu’il risque une peine évaluée entre 10 et 20 ans de prison, comme l’explique l’article 132-9 du code pénal français. “Lorsqu’une personne déjà condamnée pour un crime ou pour un délit […] commet […] un nouveau délit, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.”

Pour rappel, la cour d’appel de Paris a décidé lundi de placer l’humoriste Pierre Palmade en détention provisoire dans sa chambre d’hôpital.