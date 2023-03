Le monde n'est pas assez préparé aux catastrophes, déplorent des scientifiques

Or "il est très improbable" que les objectifs soient remplis, estime le rapport de l'International Science Council, qui compte des dizaines d'organisations scientifiques.

Depuis 1990, plus de 10.700 catastrophes (séismes, éruptions volcaniques, sécheresses, inondations, températures extrêmes, tempêtes...) ont touché plus de 6 milliards de personnes dans le monde, selon les données du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes. En haut de la liste, inondations et tempêtes, multipliées par le changement climatique, qui comptent pour 42% du total.

Ces catastrophes aux conséquences en cascade "sapent des avancées de développement difficilement réalisées dans de nombreuses régions du monde", souligne le rapport.

Mais "alors que la communauté internationale se mobilise rapidement après des catastrophes comme les séismes en Turquie et en Syrie, trop peu d'attention et d'investissements sont dirigés vers la planification à long terme et la prévention, que ce soit le renforcement des codes de construction ou la mise en place de systèmes d'alerte", a commenté dans un communiqué Peter Gluckman, président du ISC.

"Les défis multiples des trois dernières années ont mis en lumière le besoin fondamental d'une meilleure préparation aux prochaines catastrophes", a renchéri Mami Mizutori, représentante spéciale de l'ONU pour la réduction des risques. "Nous devons renforcer les infrastructures, les communautés et les écosystèmes maintenant, au lieu de les reconstruire après."

Le rapport attire ainsi l'attention sur un problème d'allocation des ressources. Par exemple, seulement 5,2% de l'aide aux pays en développement pour faire face aux catastrophes entre 2011 et 2022 ont été dédiés à la réduction des risques, le reste étant alloué aux secours et à la reconstruction après coup.

L'ISC appelle également à la généralisation des systèmes d'alerte précoces, notant qu'avertir d'une tempête 24 heures à l'avance pouvait réduire les dommages de 30%.

Un rapport publié fin janvier par l'Assemblée générale de l'ONU soulignait lui aussi que les pays n'étaient "pas en voie" d'atteindre les objectifs de Sendai.

Le nombre de personnes affectées chaque année par les catastrophes augmente, tout comme les dommages directs, qui atteignent une moyenne de 330 milliards de dollars par an sur la période 2015-2021.