Un participant à la soirée "chemsex" de Pierre Palmade balance: "Il était désagréable et agressif"

Le jour de l’accident de Pierre Palmade, qui a livré sa propre version aux enquêteurs, Camille était présent dans la maison située à Cély-en-Bière où la drogue, l’alcool et les médicaments coulaient à flots “dans un climat festif” comme le décrit Camille. “J’étais arrivé la veille au soir. On était trois ou quatre mais je ne connaissais pas les autres”, explique-t-il. “C’était une nuit de chemsex où il y avait drogue de synthèses, médicaments et alcool”.

Cette soirée Chemsex n’était pas la première de Camille en compagnie de Pierre Palmade avec qui il dit avoir “dévalisé des sex-shops”. “On pouvait être juste, deux, trois, quatre ou cinq. On a déjà fait des partouzes aussi, avec une dizaine de personnes”.

Pierre Palamde et Camille sont très proches et ont déjà consommé de la drogue au même moment, au point “d’en faire des overdoses et lui aussi”, explique Camille qui avoue regretter ces excès. “J’aurais préféré ne jamais avoir connu ce genre de choses. C’est très difficile d’en sortir […] Je ne pense pas que Pierre arrivera à s’en sortir, ça fait trop d’années qu’il est dedans.”

Le jour du drame, Camille a quitté la maison de Cély dans l’après-midi. “À la fin, j’ai senti que j’étais de trop, je suis parti. Il allait faire venir d’autres personnes et en faire partir d’autres.”

Camille va même plus loin en indiquant que Pierre Palmade était “désagréable et agressif.” Une autre balade en voiture avait déjà été réalisée quelques heures avant le drame. Lors de celle-ci, Camille était dans le véhicule. “On avait déjà fait une balade en voiture et on était tous défoncés.”

Camille, qui avait donc quitté la maison avant le drame, dit avoir appris via les médias l'information de l’accident de la voiture. Cette dernière a tenté de joindre Pierre Palmade mais ses appels sont restés sans réponse.