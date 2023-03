Guerre en Ukraine: "Nous avons toutes les zones sur le front sous contrôle", affirme Volodymyr Zelensky

Les attaques de l'artillerie russe envers les villes et villages au sud et à l'est de l'Ukraine constituent de la terreur délibérée, selon lui. "Dans la plupart de notre pays, nous avons réussi à garantir une sécurité relative, les résidents ne peuvent peut-être pas se rendre compte de ce qu'est la vie pour les personnes vivant dans les zones frontalières avec la Russie et dans le sud du pays", a insisté M. Zelensky.

Ces personnes ne sont peut-être pas directement sur les lignes de front mais elles subissent toutefois directement la guerre. "Là-bas où la Russie tente constamment de détruire tout ce que les gens ont, constamment - et ce n'est pas une exagération", a déclaré le président.

Les forces armées ukrainiennes concentrent leurs efforts pour rétablir la sécurité pour les populations qui subissent sans cesse ces attaques russes, a-t-il ajouté.

"L'hiver est terminé. Il a été très difficile, chaque Ukrainien l'a ressenti" a déclaré dans la soirée le président Volodymyr Zelensky. "Mais nous sommes parvenus à fournir à l'Ukraine de l'énergie et du chauffage".

Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba avait dit: "Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables (...) L'Ukraine a vaincu la terreur hivernale".

Il a estimé que l'Union européenne avait "également gagné" car elle "n'a pas gelé sans le gaz russe", visé par des sanctions. La Russie, qui était l'un des principaux fournisseurs de l'Europe, avait relayé des prédictions catastrophistes en cas de coupure des approvisionnements.

"Nos partenaires se sont tenus à nos côtés en nous apportant leur aide", a relevé M. Kouleba, ajoutant : "Le chemin est encore long jusqu'à la victoire finale. Mais nous savons déjà comment gagner".

Le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense, Oleksiï Danilov, a quant à lui souhaité à ses concitoyens un "heureux premier jour du printemps ukrainien". "Alors, sont-ils parvenus à nous geler?", a-t-il ironisé.

L'hiver en Ukraine a été marqué par une longue série de frappes russes à l'aide de missiles et de drones explosifs, qui ont touché des sites énergétiques, provoquant régulièrement des coupures massives d'électricité, de chauffage et d'eau courante.

La Russie a annoncé de son côté mercredi une attaque "massive" de drones en Crimée annexée.

Les dix appareils ukrainiens envoyés sur cette péninsule ont tous été neutralisés, a affirmé l'armée russe. C'est la deuxième journée consécutive que Moscou fait état d'une attaque de drones.