Julia, qui affirme être Maddie McCann, menace de se suicider, sa famille réagit : “Elle cherche juste à devenir célèbre”

Face à ce nouveau rebondissement, la police polonaise a ouvert une enquête. Mais au premier abord, les forces de l’ordre ne semblent pas y croire. “Les investigations réalisées à ce stade contredisent la version présentée par cette jeune femme”, a affirmé le porte-parole de la police. De plus, la famille de Julia contredit également sa version. Si cette dernière affirme ne pas avoir de souvenir de son enfance, ni aucune photo, selon sa famille elle mentirait. “Nous avons des souvenirs, nous avons des photos. Julia a aussi ces photos, car elle les a prises dans la maison familiale, avec son acte de naissance et de nombreuses sorties d’hôpital”, a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel. Les parents de Julia affirment d’ailleurs qu’elle est suivie depuis de nombreuses années en raison de troubles psychiatriques et qu’elle a normalement un traitement à suivre (des médicaments qu’elle ne prendrait plus depuis qu’elle vit seule). “Nous sommes dévastés par la situation actuelle, les menaces de Julia contre nous, ses mensonges et ses manipulations. Nous avons essayé de l’empêcher, de lui expliquer. Nous lui avons demandé d’arrêter”, poursuivent les parents.

Enfin, la famille de la jeune Allemande affirme qu’elle est juste en quête de célébrité et qu’elle a toujours souhaité devenir chanteuse ou mannequin. “Elle a toujours voulu être populaire. Ce qu’il se passe en ce moment lui a permis de gagner un million d’abonnés. Nous avons peur de l’inévitable, car Internet n’oublie pas. Il est évident que Julia n’est pas Maddie”, concluent-ils.