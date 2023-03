Le producteur de Pierre Palmade prend sa défense et demande qu’on le laisse tranquille : “J’ai de la tendresse pour lui”

À lire aussi

Le producteur a débuté en affirmant qu’il avait toujours de la tendresse pour Pierre Palmade et qu’on ne pourrait pas la lui enlever. Il a d’ailleurs révélé qu’il n’était pas surpris par la descente aux enfers que vivait actuellement l’humoriste, puisqu’il consomme de la drogue depuis l’âge de 19 ans. “Sa vie est brisée… Quel théâtre va l’engager […] Je suis en pleine compassion du côté des victimes, mais je trouve qu’on en fait trop, et que ça fait encore deux autres victimes, je parle du trop médiatique, imaginez-vous la famille qui vient de vivre ce drame, et qui ne peut pas ouvrir la télévision sur n’importe quelle chaîne sans qu’on lui refoute le drame dans la gueule”, a-t-il déploré.

Claude Fournier a ensuite affirmé que son client n’avait rien à faire en détention provisoire. Une déclaration qui a surpris Cyril Hanouna, qui lui a alors demandé s’il considérait que Pierre Palmade ne devait pas aller en prison. “Non, non, ça, on verra. Mais en tout cas, actuellement, non. Il doit être hospitalisé et enfermé, mais dans un vrai hôpital, pas celui de Fresnes où tout le monde sait que c’est un hôpital sans moyen”, a-t-il expliqué.