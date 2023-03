Michel Sarran réagit à la perte de sa deuxième étoile : “Je l’ai en travers de la gorge”

À lire aussi

Interviewé ce mercredi matin chez nos confrères de BFMTV, il a expliqué qu’il se remettait constamment en question et que c’était dur psychologiquement. “L’ego en prend un coup. C’est un moment du restaurant qui est difficile à vivre. Il y a des gens qui me soutiennent, qui m’aiment, ce n’est pas Michelin qui va changer ça. Hier, j’avoue, j’ai eu quelques larmes. Ça faisait 20 ans que j’avais ces deux étoiles. Mais il faut l’accepter”, a-t-il confié.

Le chef a ensuite critiqué la manière dont a procédé Michelin pour faire part de son nouveau classement. “Je crois que c’est la première année qu’ils font un communiqué de presse pour annoncer les pertes. C’est montrer du doigt ceux qui tombent, c’est très dur à accepter […] Je trouve que c’est un manque de respect pour le travail qui est fourni par les équipes, d’autant qu’on sort d’une période compliquée, avec le Covid, l’inflation, les difficultés de recrutement, etc. Je l’ai vraiment en travers de la gorge”, a affirmé Michel Sarran avant de poursuivre sur une note plus positive. “Je continuerai à tout faire pour que ces gens soient satisfaits et qu’ils aient envie de revenir […]. Je vais discuter avec toutes mes équipes pour les remotiver. ”