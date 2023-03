Des images spectaculaires: l'impressionnant incendie d'un gratte-ciel en construction à Hong Kong (VIDEO)

Spectaculaire incendie d'un gratte-ciel en construction à Hong Kong ©BELGA

Le brasier était visible depuis le port et faisait dégringoler des escarbilles dans les rues voisines. Une heure plus tard, le feu s'est propagé à tout le bâtiment en chantier et descendait vers la rue, où des centaines de badauds s'étaient rassemblés. La police a expliqué que cinq immeubles de la zone avaient rapporté des incendies, certains ayant été rapidement éteints.

Spectaculaire incendie d'un gratte-ciel en construction à Hong Kong ©BELGA

L'immeuble en construction, de 42 étages, devait abriter un hôtel et l'historique Mariners' Club selon le site web de son promoteur, l'Empire Group. Le chantier estimé à 764 millions de dollars avait été lancé en 2019 et devait au départ être achevé au premier trimestre 2023, selon des médias locaux. Sollicité par l'AFP, l'Empire Group n'avait pas répondu dans l'immédiat.