La plus chère maison du monde est en vente

Regent Park, Londres. Un charmant et bucolique espace vert au cœur de la capitale anglaise, un imposant manoir de style régence sur deux étages, 45 pièces, dans un domaine de plus d’un hectare, donnant sur Hype Park. ça donne envie ? The Holme, comme on l’appelle, vient d’être mis sur le marché de l’immobilier, et c’est la maison la plus chère au monde, rapporte le magazine Quartz.