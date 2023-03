Pensant qu’on veut le tuer, un passager américain tente d’ouvrir la porte d’un avion en plein vol et attaque le personnel de bord avec une cuillère

Malheureusement, l’incident ne s’est pas arrêté là. L’individu qui avait été repéré plus tôt près de la porte de l’avion s’est empressé de demander au personnel de bord si la scène avait été filmée avant de s’en prendre à l’un des stewards avec une cuillère en métal cassée. L’homme aurait tenté à trois reprises de poignarder le membre de l’équipage au niveau du cou. Il a finalement pu être maîtrisé grâce à l’aide des passagers. Face à l’incident, le pilote de l’avion avait accéléré sa conduite pour atterrir plus rapidement. Fort heureusement, personne n’a été blessé.

Une fois arrivé à Boston, le suspect a été immédiatement arrêté par les forces de l’ordre. Il a affirmé qu’il était persuadé que le personnel de bord souhaitait le tuer et qu’il avait confectionné une arme dans l’urgence dans les toilettes. Le suspect risque aujourd’hui la prison à vie ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 235 000 euros. Il s’avère que l’homme était déjà connu de la justice puisqu’en 2021 il avait poursuivi l’hôpital de Worcester, persuadé que les médecins l’avaient mal diagnostiqué après un accident de voiture. Un procès qu’il avait perdu, l’affaire n’avait même pas été acceptée. Et pour cause, il affirmait à l’époque à qui voulait l’entendre qu’il était un célèbre artiste et réclamait 47 milliards d’euros. Le personnel de l'établissement de soins avait alors affirmé que l'individu souffrait de troubles mentaux.