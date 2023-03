Meurtre de l'ambassadeur d'Italie en RDC: peine de mort requise contre les six accusés

La peine de mort a été requise mercredi à Kinshasa contre six hommes jugés par un tribunal militaire pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo.