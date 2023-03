Accident de Pierre Palmade: "De sa faute, que de sa faute", martèle Muriel Robin

Muriel Robin, grande amie de Pierre Palmade, avait accouru à son chevet dès le lendemain de l’accident. Mais, lors de ses visites, une violente dispute avait déjà éclaté entre les deux comédiens, Muriel Robin traitant Pierre Palmade d’assassin et exprimant toute sa déception face à l’accident. L’actrice aurait dès lors cessé de rendre visite à l’humoriste.

Comme nous l’apprend Paris Match ce jeudi 9 mars, Muriel Robin a également écrit une lettre à l’humoriste trois jours après l’accident de voiture, lettre qu’elle lui a lu à son chevet dans sa chambre d’hôpital. La comédienne, qui avait croisé “au détour d’un couloir la famille que son ami a brisée”, a été frappée par la réalité et les terribles conséquences des actes de son ami.

C’est ce qui l’a amenée à poser des mots sur ses émotions, à retranscrire sa colère pour faire part de son ressenti à Pierre Palmade. “De sa faute, que de sa faute”, écrit-elle, des mots que l’humoriste n’a pas supportés. Il a donc cessé de lui donner des nouvelles et elle n’est plus retournée voir son ami après ça. “Elle lui en veut terriblement d’avoir brisé la vie d’une famille, d’avoir pris le volant alors qu’il était sous l’emprise de drogues”, déclarait un proche de la comédienne à Paris Match. “Elle est écœurée, dépitée et malheureuse, et incapable de pardonner Pierre Palmade”.

Face aux personnes l’accusant d’abandonner son ami et de garder un silence cruel, Muriel Robin a choisi de partir avec son épouse dans le sud de la France pour rester “loin du bruit, de la déferlante infernale d’informations”.