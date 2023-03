La police allemande intercepte un homme suspecté de préparer une attaque terroriste

Il est soupçonné d'avoir préparé l'exécution d'un acte grave de violence de nature à mettre l'État en danger. Il s'est notamment procuré des plans destinés à la confection d'engins explosifs et incendiaires. Selon le rapport d'investigation, il souhaitait également se procurer une arme à feu entièrement automatique afin de tuer le plus grand nombre de personnes possible lors de son attaque.