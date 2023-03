Une région séparatiste de Moldavie accuse l'Ukraine d'avoir tenté de tuer son président: "Une provocation orchestrée par le Kremlin"

Ces liens étroits entre Moscou et la région séparatiste de Moldavie n'ont jamais cessé d'exister et c'est pourquoi la Transnistrie accueille encore des troupes russes sur son territoire. Il y a également des craintes depuis le début de la guerre que Moscou ne tente de prendre le contrôle de la Transnistrie. Le ministère russe a nié ces accusations en assurant que l'Ukraine avait des visées sur la région séparatiste moldave et qu'elle l'attaquerait peut-être en faisant "porter le chapeau" à la Russie.

Ce jeudi, la Transnistrie a accusé l'Ukraine d'avoir tenté de tuer son président et a affirmé avoir déjoué la tentative d'assassinat. Selon le procureur, Anatoly Guretsky, les suspects auraient eu l'intention de faire exploser une voiture bourrée d'explosifs se trouvant à proximité du cortège présidentiel qui traversait alors Tiraspol, la capitale de Transnistrie.

Anatoly Guretsky a déclaré que la tentative d'assassinat aurait été ordonnée par le service de sécurité ukrainien mais n'a pas apporté de preuve, comme le rapporte l'Associated Press.

Ce dernier a directement rejeté l'accusation qui "doit être considérée exclusivement comme une provocation orchestrée par le Kremlin".

Le gouvernement pro-occidental de Moldavie a déclaré qu'il suivait l'évolution de la situation, mais qu'il n'était pas en mesure de confirmer l'allégation de tentative d'assassinat.