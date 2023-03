Guerre en Ukraine: les Russes proches du centre de Bakhmout, selon le patron de Wagner

"C'est à un kilomètre deux cents", a-t-il précisé dans cette vidéo diffusée par le service de presse de son entreprise Concord. "C'est la zone, il y a des combats en cours".

Ces propos étaient invérifiables de source indépendante dans l'immédiat.

"Le plus important est d'obtenir la bonne quantité de munitions et d'avancer", a-t-il encore martelé, tandis qu'il est en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe notamment pour obtenir plus de munitions, essentielles, selon lui, pour continuer l'assaut sur Bakhmout.

Les hommes de M. Prigojine sont en première ligne dans la bataille pour Bakhmout, qui a causé de lourdes pertes dans les deux camps.

Les Russes cherchent depuis plusieurs semaines à encercler cette ville de quelque 70.000 habitants avant le conflit et ont réussi à couper plusieurs routes importantes pour le ravitaillement des soldats ukrainiens.

Si les observateurs doutent de l'importance stratégique de Bakhmout en elle-même, cette bataille - la plus longue depuis le début de l'offensive russe il y a plus d'un an - a acquis une valeur symbolique, tant pour Kiev que pour Moscou, qui voudrait obtenir là une victoire après plusieurs revers humiliants.

Le patron de Wagner avait par ailleurs annoncé vendredi l'ouverture de 58 centres de recrutement dans 42 villes de Russie, pour essayer de reconstituer ses troupes qui essuient de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine.