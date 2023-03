Vladimir Poutine reçoit Ramzan Kadyrov, dirigeant tchétchène affaibli : vers un transfert du pouvoir en Tchétchénie ?

Alors que son état de santé soulève de nombreuses interrogations, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a été reçu par Vladimir Poutine au Kremlin. Présumé victime d’un empoisonnement le mois dernier, Kadyrov était tombé gravement malade et avait été sévèrement touché aux reins. Sur plusieurs images, on voyait le leader tchétchène avec un visage bouffi et une difficulté pour garder les yeux ouverts.