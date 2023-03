”J’ai toujours pensé que Disney était une marque qui devait être accessible. Dans notre empressement à accroître les bénéfices, nous avons peut-être été un peu trop agressifs en ce qui concerne certains de nos prix. Je pense qu’il est possible de continuer à développer cette activité, mais aussi de fixer les prix de manière plus intelligente afin de préserver la valeur d’accessibilité de la marque”, s'est exprimé le PDG, dans des propos relayés par le Daily Mail.

Dès lors, les prix vont être ajustés dans le futur. Les fans de Disney peuvent aussi s'attendre à diminution du temps d’attente dans les files des différents parcs d’attractions. “Nous allons continuer à nous adapter. L’une des choses que nous devions faire était d’améliorer l’expérience des visiteurs en réduisant l’affluence. Il est tentant de laisser entrer de plus en plus de monde, mais si le niveau de satisfaction des visiteurs diminue à cause de la foule, cela ne marche pas. Nous devons trouver un moyen de réduire l’affluence tout en maintenant notre rentabilité.”