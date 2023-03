Drone américain percuté en Mer Noire : “L’incident aurait pu prendre des proportions bien plus importantes”

Si c’est la première fois qu’un incident oppose directement les deux pays depuis le 24 février 2022, l’évènement n’est pas si exceptionnel au vu des précédents entre Moscou et Washington en Mer Noire. “Il y a quelques années, on a déjà assisté à des provocations des Russes par rapport aux navires appartenant aux Américains ou à l’Otan. Des avions de chasse russes ont déjà survolé de manière très proche des navires américains en Mer Noire”, se remémore Tanguy Struye, professeur en relations internationales à l’UCLouvain, qui précise que de tels incidents se sont également produits en mer de Chine du Sud, entre Chinois et Américains ou Chinois et pays alliés des États-Unis.

Une provocation qui a “mal tourné” ?

Pour Tanguy Struye, il est à ce stade trop tôt pour déterminer si l’incident est un acte délibéré de la part des Russes, même s’il ne l’exclut pas. “Clairement, les avions de chasse russes se sont rapprochés du drone et ont voulu provoquer les Américains, reconnaît l’expert. Mais de là à savoir s’ils ont vraiment voulu le percuter ou si les choses ont pu dégénérer, cela reste un peu trouble.”

À lire aussi

Si l’incident est “grave” et qu’il ne faut pas en sous-estimer la portée, le professeur en relations internationales se veut rassurant, et ce, pour plusieurs raisons.

D’abord, c’est un drone américain qui a été percuté, et non pas un avion de chasse, ce qui limite les dégâts et les victimes potentielles. “Si ça avait été un avion de chasse, l’incident aurait pris des proportions beaucoup plus importantes.”

”Un signal très positif”

Ensuite, l’incident a débouché sur des discussions entre Moscou et Washington, traduisant une volonté d’apaisement de la part des deux parties. “Il y a évidemment eu des déclarations un peu dures des États-Unis, mais les deux pays se parlent. C’est un signal très positif, se réjouit Tanguy Struye. La réaction américaine a plutôt été diplomatique, en convoquant l’ambassadeur russe à Washington.”

À lire aussi

Au vu du dialogue établi, l’expert ne craint pas d’escalade en Mer Noire. “Si les Russes et les Américains avaient tardé à se parler, on aurait pu s’inquiéter d’une escalade potentielle. Mais ici, j’ai l’impression qu’on essaie de limiter les tensions." Selon Tanguy Struye, les discussions pourraient déboucher sur de nouvelles règles d’engagement, notamment concernant le survol en Mer Noire. “Il vaut mieux éviter que ce genre d’incident se répète, donc il est possible qu’ils aient mis des procédures en place pour que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. Je crois que tout le monde a intérêt à calmer les choses.”

Enfin, le professeur estime que l’incident ne devrait pas entraîner de conséquences directes sur le conflit en Ukraine. “Après, il ne faut pas être naïf. Les drones américains sont là pour surveiller ce que font les Russes, pour passer des infos aux Ukrainiens, donc cela va continuer. Mais probablement de manière plus prudente. Et c’est peut-être là que les Russes ont voulu envoyer un message aux Américains, en disant 'on sait que vous êtes occupés à nous surveiller, faites attention.”