Nos confrères du Ciné-Télé-Revue se sont penchés sur son comportement lorsqu'il était en visite dans notre royaume.

A l'époque, il était déjà sous l'emprise de la drogue et participait très régulièrement à des fêtes à rallonge. Un témoin raconte: "Je sais avec qui il a sniffé son premier rail. C’était à Paris, lors d’une soirée avec Johnny et Claude Brasseur. Ils avaient passé la nuit en boîte. Le lendemain, Pierre m’a expliqué, tout enthousiaste, qu’avec la coke, on restait frais, que l’alcool n’avait aucun effet et qu’on pouvait faire la fête jusqu’au bout de la nuit. C’est donc comme ça que Pierre a tiré son premier rail. Claude Brasseur, c’était de notoriété, sniffait pour tenir jusqu’au lendemain matin. Mais lui savait s’arrêter, tout comme Johnny. Ce qui ne sera pas le cas de Pierre."

Ce témoin a très vite remarqué que Pierre Palmade était devenu très vite accro. "En même pas un an, il est passé de 1 à 6 grammes par soir. Il avait à peine fini de jouer qu’on arrivait au restaurant et qu’il allait aux toilettes pour prendre une ligne. Et parfois, il en avait déjà pris avant", confie-t-il encore.