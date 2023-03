Plus de 200 morts après le passage du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique: "Nous avons tout perdu"

Retrouver des survivants du cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique semble mercredi de plus en plus incertain, après que des inondations et glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes, ravageant villes et villages.