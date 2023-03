Vaira Vike-Freiberga, ex-présidente de Lettonie, était crainte par Poutine: "Il se comporte comme un schizophrène, il vit dans un monde parallèle !"

Celle que l'on surnommait la Dame de fer lettone était crainte par le président russe. Invitée par vidéo, elle tacklait Vladimir Poutine, estimant impossible de le faire assoir à la table des négociations afin de trouver une issue favorable à la guerre. "Nous n'avons plus le choix. Cet homme se comporte comme un schizophrène ! Comme quelqu'un qui est psychotique et qui vit dans un monde parallèle de sa propre invention et qui n'a aucun contact avec la réalité. S'il emploie la force et qu'il veut imposer sa volonté par la force, il faut l'arrêter à tout prix. Sinon il va mettre beaucoup d'autres gens que les Ukrainiens en danger", a-t-elle commenté.

Retrouvez l'émission en intégralité à 21H30 sur LN24.