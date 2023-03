Le British Antarctic Survey a partagé les images de ce phénomène alarmant avec le réchauffement climatique que connaît notre planète.

Actuellement le bloc de glace dérive dans l’océan Austral. Un autre iceberg avait déversé pas moins de 150 milliards de tonnes d’eau douce en 2021. L’Antarctique connaît un réchauffement non négligeable avec une surface qui réduit de plus en plus.