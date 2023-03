Crise politique en France : pourquoi le scénario d’un retour aux urnes n’est pas à exclure

Pour rappel, cet article de la Constitution prévoit qu’en cas débats stériles à l’Assemblée nationale, le gouvernement est autorisé à suspendre les débats pour faire un passage en force, en engageant la responsabilité du gouvernement. En très bref, le projet de loi est alors adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures après l’activation du 49.3, avec un vote dans les 48 heures qui suivent. En cas d’échec de la motion de censure, le 49.3 passe et la loi est validée. En cas de réussite de la motion de censure, la loi est recalée et le gouvernement est contraint de démissionner.

Avant le gouvernement Borne, l’article 49.3 avait été activé 88 fois sous la cinquième république, avec un record personnel qui revient à Michel Rocard qui, comme Borne, disposait d’une majorité relative à l’Assemblée nationale et l’avait activé 28 fois entre 1988 et 1991. Mais une seule fois le gouvernement avait été contraint de démissionner : celui du premier ministre Pompidou, sous la présidence du Général de Gaulle, en 1962.

Jusqu'ici, Georges Pompidou est le seul premier ministre français à avoir dû démissionner à la suite de l'activation de l'article 49.3. ©AFP or licensors

Depuis sa nomination en tant que première ministre, Elisabeth Borne l’a déjà activé à plusieurs reprises. Pour des dossiers moins sensibles que celui de la réforme des retraites.

Aujourd’hui, la situation est bien différente. Et le 49.3 déclenché par Elisabeth Borne concernant un dossier qui rassemble une majorité de citoyens en sa défaveur, pourrait faire exploser le gouvernement français. “L’activation de cet article 49.3 résulte de la situation dans laquelle le paysage politique français se retrouve depuis les élections législatives de juin, confie Benjamin Biard, politologue au Crisp et spécialiste de la vie politique dans l’Hexagone. Macron n’a pas obtenu de majorité absolue à l’Assemblée nationale. Et, par le biais de son gouvernement, il se retrouve dans une situation où il lui revient, lors de chaque texte à adopter, d’aller chercher des voix dans l’opposition, à gauche à droite et parfois même dans les extrêmes. Le dossier de la réforme des retraites a fait l’objet d’intenses négociations, de débats et de discussions à l’Assemblée nationale mais le texte n’est pas parvenu pas à franchir le cap parlementaire.”

Craignant un vote contre, Macron a demandé à Elisabeth Borne de le bypasser en activant le 49.3. “Ce que certains qualifient de tour de force antidémocratique. Et on se retrouve avec l’idée que le gouvernement n’est plus légitime pour gouverner et que la réforme des retraites n’est donc pas plus légitime car elle n’a pas été avalisée par les assemblées parlementaires. Il est légitime de se questionner sur le fait que le gouvernement fasse passer en force une loi contre lequel le parlement, dont les députés ont été élus démocratiquement, s’oppose. Cela pose des questions sur le plan démocratique mais, dans le même temps, le processus de 49.3. a été inscrit dans la Constitution. Et y avoir recours fait donc partie du processus démocratique.”

Reste à connaître les répercussions que le recours au 49.3 pourrait avoir. “Le scénario d’un retour aux urnes n’est pas à exclure”, assène Benjamin Biard.

Le gouvernement d'Elisabeth Borne est plus que jamais sur un siège éjectable. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Les partis de l’opposition avaient en effet jusqu’à 15 h ce vendredi pour déposer une motion de censure. Pour cela, ils devaient être soutenus par minimum 58 députés. Et effectivement, deux motions de censure ont été déposées respectivement par le groupe indépendant Liot et le Rassemblement national.

En cas de vote positif sur l'une de ces motions – une majorité absolue suffit -, le gouvernement Borne sera contraint de démissionner. “On ne peut jamais exclure que le gouvernement tombe, poursuit Benjamin Biard. Or, Emmanuel Macron a, par le passé, déjà exhibé la menace d’une dissolution de l’Assemblée nationale si une motion de censure du gouvernement venait à être votée favorablement. Les citoyens seraient alors appelés à retourner aux urnes pour de nouvelles législatives.”

”Avec de nouvelles élections, l’opposition pourrait être renforcée”

Avec quels effets ? “Le Rassemblement national et La France Insoumise (NDLR : le parti de Jean-Luc Mélenchon) pourraient encore grappiller quelques sièges supplémentaires même si ce sera plus difficile dans le chef du Rassemblement national qui a obtenu un score historique et inattendu en mai 2022. Cela étant, Marine Le Pen a encore plus réussi à dédiaboliser son parti, et on le voit à travers les sondages. Elle a réussi à se présenter comme la première force d’opposition en France et pourrait donc encore séduire des citoyens jusqu’ici réticents à voter pour elle.”

Marine Le Pen est parvenue à dédiaboliser le Rassemblement national et pourrait donc séduire ceux qui étaient jusqu'ici réticents à voter pour elle. ©AFP or licensors

À l’inverse, des partis comme le Parti Socialiste ou Les Républicains, pourraient en pâtir. “Ils sont nettement invisibilisés depuis les législatives compte tenu de leur faible représentation à l’Assemblée nationale. Les Républicains, qui ont annoncé ne pas déposer ni soutenir motion de censure, n’ont pas encore réussi à finaliser leur opération de reconstruction après la débâcle de juin. De nouvelles élections arriveraient sans doute trop tôt pour ce parti même si Eric Ciotti (NDLR : président des Républicains depuis décembre) a une ligne plus dure et droitière que ses prédécesseurs.”

Quant à Macron, il risquerait aussi de perdre des plumes. Et s’il a annoncé qu’il dissoudrait l’Assemblée nationale en cas de motion de censure, cela pourrait être stratégiquement dangereux. On se souvient qu’en 1997, Chirac avait dû cohabiter avec Jospin après avoir perdu les élections consécutives à une dissolution de l’Assemblée nationale. “Stratégiquement, ce n’est pas exclu mais cela semble un peu tôt dans le quinquennat pour le faire. De nouvelles élections pourraient renforcer l’opposition mais sans doute pas au point de lui octroyer une majorité absolue. Si le Rassemblement national a réussi à faire un bon colossal en juin dernier, il reste toutefois très loin de la majorité absolue, tandis que Les Républicains et la Nupes y sont encore très loin également.”

Et si la dissolution de l’Assemblée était en réalité le dernier atout d’Emmanuel Macron ?

Si de nombreux députés sont opposés à la réforme des retraites, certains pourraient voter contre la motion de censure, par crainte de perdre leur siège en cas de nouvelles élections. ©AFP

Notons enfin que si Macron a exhibé la menace d’une dissolution de l’Assemblée nationale en cas de motion de censure favorable, ce n’est pas anodin. Certains députés, de peur de perdre leur place à de potentielles nouvelles élections, pourraient être amenés à voter contre la motion de censure. “C’est stratégique : certains parlementaires n’ont pas nécessairement intérêt à retourner aux urnes. Et c’est notamment le cas des députés républicains et socialistes qui pourraient perdre des plumes car le processus de reconstruction de leurs partis respectifs n’est pas suffisamment avancé pour rebondir politiquement lors du prochain scrutin. Cette menace de dissoudre l’Assemblée nationale n’est clairement pas anodine dans le chef de Macron.