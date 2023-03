Ramzan Kadyrov, grand allié de Poutine, dément les rumeurs sur son état de santé : “Je suis désolé pour ceux qui pensent que je suis gravement malade”

Depuis plusieurs jours, l’état de santé du dictateur tchétchène, Ramzan Kadyrov, est au cœur de toutes les préoccupations. Le dirigeant de 46 ans, connu pour être l’un des fidèles alliés de Vladimir Poutine, est apparu nettement diminué et en surpoids, de quoi créer les plus folles rumeurs. Celui qui aime se présenter comme un homme invincible dans des films de propagande et qui est connu pour être très violent, semblait avoir du mal à garder les yeux ouverts sur les vidéos qui ont récemment fait le tour du web.