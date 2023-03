Un vaisseau alien chercherait à visiter la Terre, selon le Pentagone

Cette hypothèse expliquerait les phénomènes d’OVNIS et de PAN (phénomènes aérospatiaux non identifiés) et est avancée par Sean Kirkpatrick, le directeur du All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) du Pentagone, et Abraham Loeb, l’ancien président du département d’Astronomie de l’Université d’Harvard, dans un document préliminaire. “Cet objet interstellaire artificiel pourrait potentiellement être un vaisseau mère qui relâcherait de petites sondes durant son passage près de la Terre. […] Ces ‘graines de pissenlit’pourraient se détacher du vaisseau par la force gravitationnelle du Soleil ou par une capacité de manœuvre.”