Le Japon organise la première Coupe du monde de ramassage des déchets

C'est en novembre prochain à Tokyo que se déroulera cette compétition qui est la première du genre. Les épreuves de qualification auront lieu d'ici l'automne. Une vingtaine de pays du monde enverront leur équipe de trois personnes qui devront ramasser un maximum d'ordures dans un temps imparti d'une heure et sur une surface limitée. Cette discipline porte d'ailleurs le nom de "SpoGomi". Les équipes devront ensuite trier, recycler et répartir les déchets dans des sacs adaptés.

Un anime (série ou film d'animation d'origine japonaise) a même été créé pour l'occasion. Il dure une trentaine de minutes et permet d'attirer l'attention sur le projet et de sensibiliser un maximum de gens sur cette thématique. La Nippon Foundation, organisation philanthropique japonaise, souhaite transformer la récolte et le tri des déchets en une compétition sportive internationale. D'ailleurs le médaillé olympique japonais de natation, Takeshi Matsuda, soutient l'initiative et affirme que ramasser les déchets peut être amusant si on en fait un jeu.

Cette initiative est vivement encouragée face au fléau que représentent les déchets dans l'environnement.