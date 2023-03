Éric Zemmour confie avoir été “bon copain” avec Mélenchon, ce dernier lui répond : “Ce type est dingo”

De son côté, l’ancien député a effectivement nié cette affirmation lors de l’émission “Le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro : ” Je ne suis pas son ami. Je déteste ce qu’il raconte. Il conspire contre l’unité de notre pays. Cette islamophobie grossière qu’il exprime continuellement me dégoûte”, a vilipendé Jean-Luc Mélenchon, avant de préciser sa version de l’histoire.

”À l’époque, il y a 20 ou 30 ans, nous nous parlions”, raconte-t-il. “Éric Zemmour était cultivé, d’un abord facile. Et puis, c’est un pied noir, alors pour un autre pied-noir, on se parle”, ajoute l’ancien candidat à la présidentielle française. “Un jour il m’invite à son anniversaire. J’y suis allé et là je me suis dit 'Ce type est dingo'. Pourquoi ? Il y avait devant la porte des grenadiers habillés en uniforme de Napoléon et quand on a amené le gâteau d’anniversaire, il s’est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Je me suis dit qu’il ne me reverra plus jamais et qu’il y avait un truc qui ne tournait plus rond dans sa tête”, conclut Jean-Luc Mélenchon.