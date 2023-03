L'Ukraine dénonce le "cynisme" de Poutine lors de sa visite de Marioupol: "Les criminels reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes"

"Les criminels reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes... Le meurtrier de milliers de familles de Marioupol est venu admirer les ruines de la ville et ses tombes. Cynisme et absence de remords", a écrit sur Twitter Mykhaïlo Podoliak.

Le président russe Vladimir Poutine a visité la ville de Marioupol de nuit "comme un voleur", a de son côté affirmé dimanche le ministère ukrainien de la Défense. "Comme s'il était un voleur, Poutine a visité la ville ukrainienne de Marioupol, en s'abritant derrière la nuit. Premièrement, c'est plus sûr. Et aussi, la nuit lui permet de mettre l'accent sur ce qu'il veut montrer, et maintient la ville que son armée a totalement détruite et ses quelques habitants qui ont survécu à l'abri des regards indiscrets", a déclaré le ministère sur Twitter.