Un pied de nez aux pays occidentaux? Le message de Poutine avant sa rencontre avec Xi Jinping

"Les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire et continuent de se renforcer", s'est félicité M. Poutine. La qualité des liens entre Moscou et Pékin est "supérieure à celle des unions politiques et militaires des temps de la Guerre froide", a-t-il estimé.

"Ensemble avec des personnes qui partagent la même vision, nos pays défendent logiquement la construction d'un ordre mondial multilatéral plus juste basé sur le droit international, pas sur des "règles" qui ne servent que les intérêts des "milliards dorés", rédige M. Poutine. Cette expression fait référence aux pays occidentaux riches.

M. Poutine accuse aussi les Etats-Unis de tenter de contenir la Russie et la Chine. Il poursuit en remerciant "la Chine pour son attitude équilibrée au sujet des évènements en Ukraine, et sa compréhension des antécédents et "vraies raisons".

Le président russe a affirmé que Moscou saluait la volonté de Pékin de jouer un rôle constructif pour dégager un accord de pays.

Rappelant qu'il a déjà rencontré M. Xi une quarantaine de fois, il assure que la visite de Xi Jinping à lundi Moscou, trois jours durant, va donner un nouvel élan à tous les domaines de coopération.

Vladimir Poutine a également salué dimanche "la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement" du conflit en Ukraine, Pékin cherchant à s'imposer comme médiateur entre Moscou et Kiev. "Nous saluons la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement de la crise" en Ukraine, a déclaré M. Poutine.

Il s'est dit "reconnaissant" à la Chine pour sa position "équilibrée" à l'égard des "évènements en Ukraine", pour sa "compréhension de leur préhistoire et leurs vraies raisons".

"La Russie est ouverte à un règlement de la crise ukrainienne par des moyens politico-diplomatiques", a assuré le dirigeant russe.

Il a toutefois insisté sur la reconnaissance par Kiev de "nouvelles réalités géopolitiques", à savoir l'annexion l'automne dernier de quatre régions ukrainiennes, ainsi que celle de la Crimée en 2014.

"Malheureusement, des ultimatums à l'égard de la Russie témoignent que (leurs auteurs, ndlr) sont loin de ces réalités et n'ont pas l'intérêt à chercher une solution", a-t-il affirmé.