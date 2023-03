Donald Trump va-t-il échapper à la justice ? “Il est insubmersible”

Dans le viseur de la justice américaine depuis longtemps, Donald Trump risque aujourd’hui une inculpation dans une affaire impliquant un paiement pour acheter le silence d’une actrice porno lors de sa campagne électorale de 2016. Entre la crainte d’une redite de l’assaut du capitole et la possibilité de voir l’ancien président américain derrière les barreaux, les États-Unis retiennent leur souffle.

Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine à l’ULB, analyse pour La Libre cette situation dont l’issue pourrait être inédite.

Donald Trump pourrait rater l’audience

De nombreuses personnes ont émis l’idée que Donald Trump pourrait refuser de venir témoigner mardi devant le jury, mettant ainsi au défi le procureur de Manhattan de venir l’arrêter.

D’après Serge Jaumain, il s’agit d’un scénario tout à fait plausible. “La stratégie de défense de Trump depuis un moment est d’utiliser le fait qu’il se déclare candidat à la prochaine présidentielle pour souligner que toutes les attaques et les procès qu’il risque sur le plan judiciaire sont justifiés par le fait qu’on veut l’empêcher d’être candidat”, explique le professeur.

L’ancien président ne se rendrait donc pas au tribunal pour conserver son image de victime. Mais, selon Serge Jaumain, il n’y a actuellement aucune confirmation de cette arrestation au niveau du procureur de Manhattan, ce qui pourrait traduire un acte volontaire de Trump : “Il y a une volonté de sa part de dramatiser cette question à des fins électorales. Il cherche également à se protéger et montrer que, finalement, on essaie de l’attaquer sur tous les plans.”

”Ça risque d’être très compliqué de l’arrêter”

La question que beaucoup se posent est de savoir si Donald Trump peut réellement se faire arrêter. D’après Serge Jaumain, il y a peu de chances que cela arrive. “C’est un ancien président, ça risque d’être très compliqué de l’arrêter”, estime-t-il.

Selon le professeur d’histoire contemporaine, l’arrestation est théoriquement possible mais il y a un “mais” : “En pratique, ce ne sera pas simple. Comme dit plus haut, sa stratégie est de mobiliser ses troupes et il va s’en servir. Cela risque de provoquer une crise majeure”, déclare Serge Jaumain. On est donc loin du jour où la justice passera les menottes aux poignets de Donald Trump, selon l’historien.

”Ce qui reste impressionnant, c’est le fait que toutes les procédures judiciaires se succèdent les unes après les autres avec des sujets extrêmement différents. Ce sujet-ci est particulier puisque c’est un financement illégal de sa campagne électorale”, explique Serge Jaumain. Ainsi, le paiement effectué par Donald Trump pour acheter le silence d’une actrice porno lors de sa campagne pourrait être associé à un financement illégal, ce qui pourrait pencher en la faveur d’une arrestation.

Une redite de l’assaut du capitole ?

Donald Trump a appelé ses partisans à se mobiliser et à manifester leur colère dans les rues, ce qui fait craindre des débordements semblables à ceux qui ont eu lieu le 6 janvier 2021.

Selon l’historien, on ne risque cependant pas de revoir de telles manifestations de violence, mais des mobilisations dans la rue restent à craindre. Cependant, Serge Jaumain rappelle que l’image de l’ancien président est pour le moment en déclin et sa popularité est bien plus faible qu’au moment de l’assaut du capitole.

La situation est donc compliquée : “Le problème, c’est que s’il y a une véritable mobilisation dans la rue, je pense que cela ne sera pas idéal pour son image. Inversément, si rien ne se passe, on va se demander pourquoi il a crié au loup”, avance Serge Jaumain.

”Trump est insubmersible”

Face à cette énième accusation planant au-dessus de l’ancien président, on pourrait penser que son image serait ternie. Mais, d’après Serge Jaumain, il n’en est rien : “Je ne pense pas parce que ça n’est pas plus grave que tout ce qu’on lui a reproché jusqu’ici. Je pense que, de ce point de vue là, il est insubmersible. Je ne pense pas qu’une affaire puisse le toucher d’une quelconque manière.”

L’avis de ses partisans risque donc de ne pas changer, ne mettant pas à mal sa carrière politique. “Cette base-là, quoi qu’il arrive, continuera à le soutenir et continuera à considérer qu’en fait tout ceci n’est qu’un vaste complot pour l’empêcher de reprendre la présidence, déclare Serge Jaumain. Il ne faut pas oublier que cette base est intimement convaincue aujourd’hui que les élections étaient volées.”

Une baisse de soutien

Selon Serge Jaumain, l’image de Donald Trump en a déjà pris un coup au sein du parti républicain, mais pas uniquement. “On voit que les grands médias, y compris Fox News, qui l’ont tout le temps soutenu, se montrent aujourd’hui beaucoup plus prudents à son égard. D’autre part, on voit aussi, et c’est très important, que les grands donateurs aux Etats-Unis se détournent progressivement de lui.”

Un indice clair que le soutien qui lui “a permis d’être élu” s’étiole malgré une base fidèle.

Mais, malgré le nombre de personnes indiquant que Ron DeSantis, gouverneur de Floride et candidat républicain, pourrait bien dépasser Trump, force est de constater que l’ancien président reste en tête. “Trump est en train de gagner des points pour le moment. Ce qui est particulier, c’est que chaque fois qu’on le voit à terre, il rebondit.”

”On voit que Ron DeSantis n’arrive pas réellement à assurer son avantage. Il n’arrive pas à monter dans les sondages, qui montrent qu’il est plutôt sur une courbe descendante”, explique Serge Jaumain. ” Là aussi c’est un petit peu particulier parce que certains l’avaient vu comme le successeur évident de Trump et ça n’a pas l’air d’être le cas.”

Ainsi, malgré une division au sein du parti républicain, Donald Trump risque de rester un candidat qui sort du lot si beaucoup se présentent.

Restera-t-il candidat aux élections présidentielles ?

C’est son arrestation qui a le pouvoir de changer la donne, d’après l’historien. À l’heure actuelle, Donald Trump peut rester candidat.

”Je pense que, bien honnêtement, ses chances sont limitées même si elles existent. Mais ce qui l’intéresse d’abord, c’est d’échapper à la justice. On peut dire que l’étau se resserre progressivement autour de lui”, conclut Serge Jaumain.