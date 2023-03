Ainsi, pour gonfler ses rangs, Evgueni Prigojine a décidé d’ouvrir 42 villes russes, a-t-il annoncé la semaine passée. Mais le chef de Wagner ne recrute pas n’importe où : Wagner cherche à recruter des mercenaires dans des salles de boxe et d’autres salles de sport, ainsi que des hommes qui ont déjà effectué des contrats de six mois et qui pourraient être réembauchés. Un petit nombre de combattants étrangers a également été engagé.

Samedi, Evgueni Prigojine s’est une nouvelle fois exprimé sur Telegram, expliquant avoir l’intention de recruter trente mil nouveaux mercenaires : “Il est possible que ce nombre de recrues diminue au bout d’un certain temps ; cependant, d’ici la mi-mai, nous prévoyons que le nombre de combattants de l’unité augmentera d’environ 30.000”.