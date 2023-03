"Il n'est plus comme avant", explique ainsi Ömer Yakut, cousin de l'enfant accidenté. Avant de détailler: "Il va tous les jours à l’école, le matin mais pas l’après-midi car ça le fatigue trop. Du coup, il rentre chez lui pour prendre ses médicaments, on lui fait faire des exercices de kiné pour sa mâchoire et ses dents, mais la plupart du temps il est très fatigué. Il dort beaucoup."

Et le petit Devrim n'est pas encore tiré d'affaire puisqu'il devra prochainement à nouveau se faire opérer de la mâchoire. "Il a la mâchoire cassée, il a toute la partie gauche et droite de cassée. Il a un problème au cou, aux cervicales, du coup, il a un corset qui tient son cou et sa mâchoire. Pour l’instant il n’est plus comme avant", confie encore son cousin.

A noter que le père de l'enfant se trouvait lui aussi dans la voiture au moment de l'accident et a été sérieusement blessé. Il est toujours à l'hôpital dans un état préoccupant. D'après BFM TV, il a toujours du mal à s'exprimer, ne parvient à dire que quelques mots et souffre de problèmes de mémoire.

Une difficulté en plus pour Devrim, comme l'explique son oncle Ercan Yakut: "Quand je l’ai emmené voir son père à l’hôpital et qu’il l’a découvert dans cet état, il était tellement choqué qu’il est resté paralysé."