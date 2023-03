"La Russie a demandé des armes à la Chine, et il y a des signes qui montrent que Pékin examine cette demande"

Le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg a confié ce mardi que la Russie avait demandé de l'”aide létale” à la Chine, alors que Xi Jinping est en visite à Moscou et a été accueilli en grande pompe au Kremlin. Les deux chefs d’État veulent maintenir et renforcer leur coopération et leurs “relations stratégiques”, et ce rapprochement encore plus serré suscite l’inquiétude de Jens Stoltenberg.