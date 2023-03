Pour un président américain en exercice ou ayant quitté la Maison Blanche, une telle inculpation serait historique et sans précédent. Le milliardaire républicain dénonce une “chasse aux sorcières” menée par les démocrates, mais ses appels à “manifester” ont fait chou blanc lundi.

Le coup de tonnerre de la possible mise en examen de Donald Trump, à plus d’un an et demi de la présidentielle de 2024 qu’il rêve de remporter, avait retenti samedi matin lorsqu’il avait affirmé sur sa plateforme Truth Social, en lettres majuscules, qu’il serait “arrêté” mardi.

Pourquoi ? Citant des “fuites” de la justice de l’État de New York, il s’attend à être inculpé au pénal à l’issue d’une enquête de plusieurs années des procureurs du district de Manhattan, avec à leur tête depuis janvier 2022 le magistrat Alvin Bragg.

Mais le parquet new-yorkais a gardé le silence ces derniers jours et rien ne dit que l’éventuelle inculpation sera annoncée mardi.

En attendant, sur les réseaux sociaux, certains internautes se sont déjà “lâchés”, en imaginant la possible arrestation de Donald Trump. Comme le relaie HLN, Eliot Higgins, fondateur du collectif de recherche open source Bellingcat, a ainsi été impliqué dans la fabrication de fausses images qui, depuis, font le buzz.

”Je prends des photos de Trump en train d’être arrêté en attendant qu’il soit arrêté”, écrit ainsi Eliot Higgins sur son compte Twitter. Les images, elles, ont déjà été visionnées plus d’un million de fois.

Si les montages sont particulièrement bien faits, on rappellera l’importance de rester prudent par rapport à ces informations qui circulent via les réseaux sociaux.