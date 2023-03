Possible inculpation de Donald Trump : des manifestants dans la rue, la police sur le qui-vive à New York et Washington (VIDÉO)

À lire aussi

La perspective d’un tel événement suscite déjà la colère des partisans de l’ancien président, que ce dernier a appelé à manifester. C’est pourquoi les autorités américaines se préparent à d’éventuels rassemblements d’ampleur. À New York notamment, la police est sur le qui-vive étant donné que c’est dans cette ville que la décision sur l’inculpation et l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Trump doit être prise. Selon une note interne à laquelle CNN a eu accès, les agents de police de New York doivent tous se tenir “prêts à être déployés” en cette “journée d’alerte”.

Cependant, selon les médias américains, le grand jury ne devrait se prononcer que mercredi.

Malgré cela, des partisans de l’ex-chef d’État se sont déjà rassemblés dans les rues de New York, près des bureaux du procureur de Manhattan. Les autorités étaient également occupées à installer des barrières devant le Palais de justice.

À Mar-a-Lago, en Floride, où Donald Trump possède une résidence, une dizaine de supporters a sorti des drapeaux soutenant la candidature de Trump à la présidentielle 2024.

À Washington, la sécurité a également été renforcée et des barrières ont été installées aux alentours du Capitole.

Des manifestations contre Donald Trump

Des manifestants anti-Trump sont aussi sortis dans les rues de New York, portant notamment des pancartes où l’ancien président est dessiné derrière des barreaux. “Trump ment”, “Personne n’est au-dessus des lois”, “Arrêtez Trump”, lit-on encore sur des panneaux. “Ici, on ne tolère pas ça, on déteste cet homme. S’ils manifestent, ils vont se faire hurler dessus”, témoigne un habitant auprès de France Info.