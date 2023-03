Démantèlement d'un gang au Brésil qui préparait des assassinats politiques

De sources policières ont confirmé à l'AFP que le sénateur Sergio Moro, ex-ministre de la Justice du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, était l'une des cibles de ce gang lié au Premier Commando de la Capitale (PCC), une des principales factions criminelles qui dominent le trafic de drogue en Amérique Latine.

En 2019, lorsqu'il était ministre, il avait ordonné le transfert dans des prisons de haute sécurité du leader historique du PCC, Marcos Willian Herbas, dit "Marcola", et de 21 autres membres de cette faction.

"Les attaques auraient pu avoir lieu de façon simultanée" dans cinq États brésiliens, a ajouté la Police fédérale.

Au total, 11 mandats d'arrêt ont été émis et neuf suspects ont été interpellés. Les policiers ont également mené 24 perquisitions, dans la capitale Brasilia et dans les États de Sao Paulo (sud-est), Mato Grosso do Sul (centre-ouest), Rondonia (nord) et Parana (sud), d'où le sénateur Moro est originaire.