"Il ne vous écoute pas, alors faites plus de bruit", "Une interview lunaire": l’opposition réagit au discours d’Emmanuel Macron

En réponse à la colère des Français suite à l’adoption de la réforme des retraites par son gouvernement, Emmanuel Macron a pris la parole sur TF1 et France 2 ce mercredi à 13h. Il est revenu sur la nécessité de la réforme et sur le fait qu’il n’a pas réussi à convaincre le peuple et l’opposition.