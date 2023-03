"Quand je l'ai vu pointer son arme sur moi, j'ai pensé que j'allais mourir", explique-t-elle. "Je me souviens parfaitement de l'expression de son visage et du coup de feu."

La balle lui a traversé la main avant de finir par se loger dans sa poitrine. "J'étais terrifiée. Mais ma première réaction a été 'Les enfants doivent sortir d'ici, tu sais? La classe n'est plus sûre'. Je voulais juste sortir mes bébés de là."

Avec un poumon perforé, elle a réussi à mettre les autres élèves à l'abri, puis elle s'est évanouie. "Je ne m'étais pas rendue compte que la balle était dans mon poumon. Je me battais simplement pour respirer."

"J'y pense tous les jours"

Après avoir passé plus d'une semaine à l'hôpital, la jeune femme explique avoir subi 4 opérations chirurgicales. "Certains jours sont difficiles, mais j'essaie de me dire que chaque jour est spécial et qu'il faut en profiter. Mais je fais encore des cauchemars et j'y pense quotidiennement."

L'enfant de 6 ans, lui, n'a pas été inculpé pénalement pour ce tir.

Selon l'enquête, il présente un handicap aigu qui nécessitait que quelqu'un l'accompagne à l'école tous les jours. Mais, le jour de la fusillade, personne ne l'avait accompagné.

L'école a par ailleurs été pointée du doigt. Deux jours avant le tir, l'enfant avait été suspendu un jour pour avoir cassé le téléphone de la professeure. Dès son retour à la Richneck Elementary School, il a apporté un revolver et lui a tiré dessus. Le jour de la fusillade, plusieurs personnes avaient signalé qu'il avait une arme sur lui. Suite à ce drame, plusieurs personnes ont démissionné ou ont été virées de l'école.