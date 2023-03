Relation glaciale avec Ursula von der Leyen et déplacements à l’étranger injustifiés : Charles Michel critiqué et de plus en plus isolé

Il ressort que Charles Michel serait de plus en plus isolé et critiqué par ses pairs. Il revient notamment que le président du Conseil européen ne se concentrerait pas assez sur ses fonctions de préparateur et d’organisateur lors des sommets, pourtant essentielles.

On lui reprocherait de préférer les déplacements à l’étranger et de déjà lorgner sur un nouveau poste en tirant la couverture sur lui. Son mandat arrive en effet à terme à la fin de l’année et il se raconte qu’il se verrait bien dans un nouveau rôle au Parlement européen, ce qui expliquerait sa tendance à vouloir se montrer à l’international. L’UE dispose pourtant déjà d’un chef des Affaires étrangères : Josep Borrell. L’attitude de Charles Michel serait donc malvenue pour certains haut placés.

À la tête du Conseil européen, notre ancien Premier ministre entretiendrait par ailleurs des relations glaciales avec les dirigeants des 27 et Ursula von der Leyen ne le tiendrait également pas en haute estime, affirme Politico.