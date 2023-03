"Un revirement soudain pour Prigojine": le groupe Wagner va-t-il quitter le front ukrainien?

À lire aussi

Evgueni Prigojine se plaint de ne plus recevoir de munitions et de main-d’œuvre pour combattre aux côtés des troupes russes. Il est notamment interdit pour la milice de continuer à recruter des membres dans les prisons russes, ce qui constituait jusqu’à maintenant son principal apport en nouvelles recrues. Ces entraves n’aident pas le groupe Wagner à s’emparer de sa cible principale, la ville de Bakhmout, et cela pèse visiblement sur le moral de Evgueni Prigojine.

Bloomberg affirme en effet, sur base de renseignements obtenus auprès de sources proches du "dossier", dont des officiels russes, que le vent tourne pour le patron de Wagner. Il serait vu comme une "menace grandissante" au sein de la sécurité russe. Ces dissensions de plus en plus grandes pousseraient Prigojine à décider de se reconcentrer sur d’autres combats que ceux menés en Ukraine. Il aurait en tête de retourner en Afrique avec ses troupes, où il a déjà été actif, notamment au Mali et en Lybie.

“Il s’agit d’un revirement soudain pour Prigojine, allié de longue date de Poutine qui s’est propulsé sur le devant de la scène en tant qu’alternative musclée à l’armée russe, en perte de vitesse en Ukraine", écrit Bloomberg. Cependant, s'il ne nie pas la fatigue que ses troupes éprouvent sur le front, le chef de Wagner n'a pas confirmé le fait qu'il comptait se détourner du conflit ukrainien.