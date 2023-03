Bien que Joris Hébrard ne se soit pas vanter d'avoir participé à l'événement et n'en ait pas fait la publicité, les organisateurs ont eux publié de nombreux clichés sur Facebook du député en train de poser sous le drapeau turc. Les militants du parti d'Eric Zemmour, Reconquête !, ont vivement relayé l'information jusqu'à ce que celle-ci soit reprise par le journal français Le Point. Marion Maréchal, ancienne membre du RN et désormais Vice-présidente exécutive chez Reconquête!, a diffusé sur Twitter les photos de l'événement et demande également son exclusion du parti.

Marine Le Pen, la présidente du groupe d'extrême droite à l'Assemblée nationale, s'est exprimée sur l'affaire : "Je n’étais pas du tout au courant. C’est une initiative personnelle de ce député que je désapprouve. Très clairement." Néanmoins, Marine Le Pen a souhaité se montrer magnanime : "C’est comme avec le fisc : il y a le droit à l’erreur. Mais c’est une fois."

Vendredi, le bureau exécutif du Rassemblement national a entendu les explications de Joris Hébrard. La Provence rapporte que ce bureau "désapprouve son initiative d’inaugurer dans la commune du Pontet une mosquée ouvertement liée au pouvoir et aux réseaux d’influence turcs". L'élu s'en est sorti avec un blâme et s'est vu rappelé la ligne politique du parti : "la lutte intransigeante contre toute forme de communautarisme ainsi que le rejet des influences étrangères, notamment de la Turquie islamiste d’Erdogan, sur le sol national français".

À lire aussi

Ce n'est pas la première fois que Joris Hébrard fait face à la polémique. En effet, il avait dû prendre congé de son attachée parlementaire, Nina Smarandi, à la suite de révélations du journal Libération sur ses accointances avec des suprémacistes blancs ou négationnistes.